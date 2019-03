İM Kayserispor - Beşiktaş: 2-2

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk etti.



Siyah-beyazlı ekip mücadelenin ilk yarısını Atiba'nın 38. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Fakat ikinci yarıda ev sahibi ekip geri dönüşe imza attı. 58. dakikada Kravets'le beraberliği yakalayan Kaysersipor, 62'de Deniz'le 2-1 öne geçti. Fakat 90. dakikada Caner'in sol çizgiye yakın bir noktadan yaptığı orta doğrudan kaleye gitti ve Beşiktaş'a 1 puanı getiren golü kaydetti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 42'ye yükseltirken, Kayseri de 32. puanını hanesine yazdırdı.







MAÇTAN NOTLAR



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta ligde 3-3 sona eren Fenerbahçe maçına göre kadroda dört değişiklik yaptı.



Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat-Mirin'in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11'de şans buldu.



Siyah-beyazlı takım maça, Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz 11'iyle çıktı.



Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, bir maç aradan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 11'deki yerini aldı.