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Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi.

Spor / 02 Mart 2019 Cumartesi 21:24
Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hemen başında 4. dakikada Dario Melnjak'ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'le beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 40. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Melnjak'ın 55. dakikada attığı golle beraberliği yakalayan Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe, 84. dakikada Victor Moses'in penaltı golüyle 3-2 öne geçti. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyarak oldukça zorlandığı maçı kazanıp, 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı.

Çaykur Rizespor ise 6 maç sonra yenildi. Ligin ikinci yarısında ilk kez yenilen Karadeniz ekibi, 28 puanda kaldı.



2000. MAÇINDA GÜLDÜ

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde çıktığı 2000. maçından mutlu ayrıldı.

Ligdeki 61 sezonun tamamında yer alan Fenerbahçe, 2000. maçında 1132. galibiyetini elde etti.

PENALTIYA VAR İNCELMESİ

Hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası bozmadı.

Maçın 80. dakikasında Marwane Saadane'nin Soldado'ya yaptığı hareket sonucu hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen Meler, yardımcı hakemi Ceyhun Sesigüzel'i de yanına çağırdı. Hakemlerin incelemesi sonucunda penaltı kararı geçerli oldu.



SERDAR AZİZ SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer edilen Serdar, Fenerbahçe'yle çıktığı ikinci lig maçında gol sevinci yaşadı.

Serdar, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 3'e yükseltti.

10 AY SONRA  GOL SEVİNCİ

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, yaklaşık 10 ay sonra Kadıköy'de gol sevinci yaşadı.

Takımının Çaykur Rizespor karşısındaki 2. golünü atan Soldado, Kadıköy'de son olarak geçen sezonun 34. haftasında 19 Mayıs 2018'de Atiker Konyaspor karşısında rakip fileleri havalandırmıştı.

İspanyol futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 2'ye yükseltti.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin penaltıdan golünü kaydeden Victor Moses de 6. lig maçında 2. golünü attı.



AYEW CEZLI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Maçın 58. dakikada oyuna giren Ayew, aynı dakika içinde sarı kart gördü. Ayew, sarı kart cezası nedeniyle gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Çaykur RizesporRoberto SoldadoKırmızı KartSpor Toto Süper LigMedipol Başakşehir


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