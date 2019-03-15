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Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal yolların ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, gelecek sezon da deneyimli teknik adam ile yola devam edileceğini açıkladı.

Spor / 15 Mart 2019 Cuma 09:37
Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.

Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.

Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz."

Ersun Yanal


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