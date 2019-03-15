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Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde; Napoli, Arsenal ile, Villarreal, Valencia ile Benfica, E. Frankfurt ile, Slavia Prag da Chelsea ile eşleşti.

Spor / 15 Mart 2019 Cuma 15:29
Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelelerinin ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica üst tura yükselmişti. Bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs’ta, final maçı ise 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Napoli - Arsenal

Villarreal - Valencia

Benfica - Eintracht Frankfurt

Slavia Prag - Chelsea

FrankfurtAvrupa LigiVillarrealOlimpiyatÇeyrek Final


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