A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül kadroda.
2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçlarımıza çıkıyoruz...
Milliler, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.
Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat
Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir
Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun