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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül kadroda.

Spor / 15 Mart 2019 Cuma 14:25
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçlarımıza çıkıyoruz...

Milliler, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun



Emre BelözoğluOğuzhan ÖzyakupHasan Ali KaldırımMahmut TekdemirGökhan Gönül


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