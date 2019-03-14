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Yabancı kuralı değişiyor

TFF yabancı kuralını değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni sistemin 6+2+2 şeklinde olması bekleniyor.

Spor / 14 Mart 2019 Perşembe 10:30
Yabancı kuralı değişiyor

Süper Lig'de her dönem tartışma konusu olan yabancı kuralının bir kez daha değişeceği ifade ediliyor. Mevcut kurala göre kulüpler 28 kişilik kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu 14 futbolcunun ise 12 maç kadrosuna alınabilirken, 2'si tribüne çıkmak zorunda.

10 YABANCI İLE SÖZLEŞME YAPILABİLECEK

TFF'nin yeni kuralında 10 yabancı oyuncu ile sözleşme yapılabilecek. Bu 10 futbolcudan 8'i maç kadrosunda olabilecek ancak sadece 6'sı ilk 11'de şans bulabilecek. 2 oyuncu ise tribüne çıkmak zorunda kalacak.



TFF'nin kuralda değişikliğe gitmesinin ardından takımlar sezon sonu minimum 4 yabancı oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Yeni transfer yapmak isteyen kulüpler ise bazı sözleşmeli oyuncularının kontratını feshetmek zorunda kalacak. Bu durum Süper Lig ekiplerine ekstra maliyet anlamına geliyor.

Süper Lig'de sezon sonunda 18 takımda toplam 90 yabancı futbolcunun sözleşmesi bitecek.

Öte yandan TFF başkanlığı için haziran ayında seçim yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulu belli olmadan yabancı kuralında değişiklik yapılması ise tartışmalara sebep oldu.

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