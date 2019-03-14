Fırat Aydınus'un cezası belli oldu

PFDK, hakem Fırat Aydınus'un cezasını açıkladı.



Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası alırken, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.



PFDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



'Fırat Aydınus'un futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.



YARDIMCI HAKEME 10 GÜN CEZA



Yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılamsına karar verilmiştir.'



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