Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım
16 Mart Cumartesi
13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar
17 Mart Pazar
13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa