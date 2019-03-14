Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım



16 Mart Cumartesi



13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır



16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık



16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya



19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük



19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar



17 Mart Pazar



13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya



16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa



