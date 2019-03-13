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UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile yaşanacak.

Spor / 13 Mart 2019 Çarşamba 10:20
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalacak takımlar yarın oynanacak müsabakalarla belli olacak. 8 maçın tamamlanmasının ardından 15 Mart Cuma günü İsviçre’nin Nyon şehrinde kura çekimi yapılacak. Bu turda aynı ülkeden takımlarlar birbirleriyle eşleşebilecek. Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs’ta, final maçı ise 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu rövanş programı şöyle:

20.55 Dinamo Kiev (0) - (3) Chelsea

20.55 Krasnodar (1) - (2) Valencia

20.55 Salzburg (0) - (3) Napoli

23.00 Arsenal (1) - (3) Rennes

23.00 Benfica (0) - (1) Dinamo Zagreb

23.00 Inter (0) - (0) Eintracht Frankfurt

23.00 Slavia Prag (2) v (2) Sevilla

23.00 Villarreal (3) - (1) Zenit St. Petersburg

PetersburgKura ÇekimiDinamo KievVillarrealOlimpiyat


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