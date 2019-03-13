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Goriller, Ragbi şampiyonu oldu

‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy ragbi takımı Türkiye şampiyonu oldu. 6 oyuncusu milli takıma seçilen takım Alanya’da kamp yapacak.

Spor / 13 Mart 2019 Çarşamba 11:06
Goriller, Ragbi şampiyonu oldu

İki yıldır U18 Türkiye 2’ncisi olan, ‘Goriller’ anlamına gelen ‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy takımı 2019 Türkiye Ragbi Şampiyonu olmayı başardı. 10 şehirden katılan takımlarla Samsun Çarşamba Stadyumu’nda yapılan maçlar sonucunda Türkiye şampiyonu olan Firuzköy Ragbi’nin 6 oyuncusu da milli takım kadrosuna seçildi. Türkiye’de ragbi sporunun giderek yaygınlaştığını söyleyen Firuzköy Ragbi Takımı Antrenörü Doğan Doğan, yetenekli sporcuların altyapıdan gelmeye başladığını söyledi.



Elde ettikleri başarının temelinde disiplinli çalışma ve düzenli kamp programlarının olduğunu hatırlatan Doğan, “Yoğun ve özverili çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Sporcularımın 6’ sı milli takıma seçildiler” dedi.

20 Mayıs-10 Haziran arasında 5 günlük kamp programı planladıklarını da söyleyen Doğan, “Alanya’dan birkaç tesisle görüşüyoruz. İklimi ve sahaları ragbi için müsait bir bölge” şeklinde konuştu.

Milli TakımTürkiye


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