Fenerbahçe Habib Diallo'nın peşinde

Fenerbahçe önümüzdeki sezon en az 2, Soldado'nun takımda kalmaması durumunda ise 3 forvet transferi yapması planlanıyor. Bu golcü transferlerinden birisi yıldız, diğeri ise scout transferi olarak planlanıyor. Fenerbahçe scout ekibinin tavsiye ettiği oyuncunun Senegalli Habib Diallo olduğu öğrenildi.



DEVRE ARASINDA GELİYORDU



Fenerbahçe scout ekibinin Metz'de forma giyen 23 yaşındaki Habib Diallo'yu devre arasında tavsiye ettiği ancak Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerden dolayı bu transferi gerçekleştirmediği de öğrenildi.









ERSUN YANAL ÇOK BEĞENİYOR



Ersun Yanal'ın bu oyuncuyu beğenmesine rağmen hiç canlı olarak izlememiş olması, bunun yanında Fenerbahçe'nin Slimani'yi de gönderememesi bu transferin gerçekleşmeme nedeni olduğu bildirildi.



BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO



Fransa 2. Ligi'nde Metz formasıyla çok başarılı bir performans ortaya koyan Diallo Senegal Milli Takımı'na da çağrılarak ilk maçına çıkmayı başardı. Bonservisi ise 4 milyon Euro civarında.