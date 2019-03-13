Fatih Terim'den Fernando'ya son şans

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanan ilk maçta takımın en kötüsü olarak dikkat çeken ve ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle formasına hasret kalan Fernando konusunda gelişmeler yaşanıyor...



Benfica maçının ardından öğrencisine çok kızan teknik direktör Fatih Terim, 2 haftadır oynayacak durumda olmasına rağmen Fernando'ya görev vermedi. Erzurum'a götürülen Brezilyalı ön libero hem o maçta hem de Antalya önünde kadroya dahi alınmadı.







Oyuncusuna bu şekilde bir ceza vererek takıma da aba altından sopa gösteren Terim'in, ilerleyen haftalarda Fernando'ya bir şans daha vermesi bekleniyor. Ancak 32 yaşındaki oyuncu bu şansı da değerlendiremezse gelecek sezon planlamasında yer almayacak.