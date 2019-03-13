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Beşiktaş Karius'u gözden çıkardı

Beşiktaş, 4 aydır alacaklarını alamadığı için siyah beyazlı ekibi FIFA'ya şikayet eden file bekçisi Karius ile yollarını ayıracak.

Spor / 13 Mart 2019 Çarşamba 15:59
Beşiktaş Karius'u gözden çıkardı

Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti. Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi bu sezon sonunda gönderebilmek için harekete geçti. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi.

İNGİLİZ MEDYASI KÖTÜ PERFORMANSI KONUŞUYOR

Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili, 'Motivasyon ve oyundaki coşku ile ilgili sorunları var' sözlerini sütunlarına taşıdı.



KARIUS FIFA'YA GİTTİ

Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild; Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Söz konusu haberde; Loris Karius'un, son 4 maaşını alamadığı için FIFA'nın kapısını çaldığı aktarıldı.

Fikret OrmanŞenol GüneşLiverpoolBildBeşiktaş


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