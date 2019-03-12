Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16:00’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15:00’de satışa sunulacak.



İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu:



Batı Alt Tribün bileti: 40 TL



Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL



Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL



Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL



Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL



Misafir Tribün bileti: 20 TL