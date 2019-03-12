Ersun Yanal'dan Moses'a: Sana ihtiyacım var

Lider Başakşehir'e 2-1 yenilerek ligin son 9 haftasına 14. sırada giren Fenerbahçe'de yeni transferlerin performansı da tartışılmaya başlandı.



Teknik direktör Ersun Yanal'ın, 2 isabetsiz ortası ve 1 isabetsiz şutuyla Başakşehir karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Moses'ı görüşme odasına çağırdığı belirtildi.



TAKIMA LİDERLİK YAPMALISIN

Yanal'ın, 'Bir problemin varsa benimle paylaşabilirsin. Zor bir dönemden geçiyoruz ve sana çok ihtiyacım var. Kalan maçlarda takıma liderlik yapmanı istiyorum' diyerek Nijeryalı futbolcuyu motive etmeye çalıştığı öğrenildi.