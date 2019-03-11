Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 5-0’lık Antalyaspor galibiyeti sonrası basın toplantısında konuştu.



Bir basın mensubunun, galip gelmelerine rağmen rakibe verdikleri pozisyonlar hakkında gelen soruya Terim, “5-0 yenip artı 8-10 pozisyona da girerseniz bu kadar da pozisyon kalenizde verirsiniz. Kalemizdeki ilk iki pozisyonu Luyindama verdi. Akıcı oyunda bir hata yoktu. İkinci yarı skoru ele aldığımızdan ötürü olacak sanırım bu kadar pozisyon verdik. ‘3 puanı aldık, garanti’ düşüncesine bağlıyorum bunu ama öyle olmamı. O yüzden bir iki oyuncuyu da kızdım. Ciddiyetten uzaklaşılmamalı. Muslera sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Bu kadar pozisyon vermememiz gerekirdi. 5-0 kazanılmış takıma kaç şut kalemizde gelmiş bunları soruyorsunuz. Harikasınız. Madem sürekli istatistik veriyorsunuz o zaman başka istatistiklere de bakmalısınız. Türk futbolu için iyi olur. Mesela kaç oyuncu hakem aldatıyor, kendini yere atıyor. Kaç kişi itirazlardan sarı kart görmüyor. Bu istatistiklere de tutulsa iyi olur. Kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar Bunlara da bakmak lazım” dedi.



“GEÇİŞLERDE SIKINTILAR YAŞADIK”



Muslera’nın performansına ayrı bir parantez açan Terim, “Muslera iyi bir kaleci. Geldiği günden beri güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Gol yemediğimiz için mutluyuz. Özellikle ilk yarı hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. İki bekimiz ve hücumcularımızla. Geçişlerde de sıkıntılar yaşadık. Donk’u oyuna aldık. Taşlar daha yerine oturmaya başladı.



Eğer gol atıyorsak, fazlasını da buluyorsak bu önemli. Hem gol bulamıyorsak hem de kalemizde sıkıntı yaşıyorsak bu problem” değerlendirmesini yaptı.



“ŞENOL HOCAYA HEPİMİZ YARDIM ETMELİYİZ”



Milli Takım için Şenol Güneş’e başarı dileklerini ileten Terim, “Şenol hoca ile milli takım anlaştı. Konu TFF ile Beşiktaş’ı ilgilendirir. Benim konuşmam yanlış olur. Ortada tartışılacak bir şey de yok. Allah yardımcısı olsun. Hepimiz yardım etmeliyiz. Beşiktaş problemlerini çözecek kadar büyük bir kulüp. Ben bunu bir mevzu olarak da görmüyorum” dedi.



“DURAN TOPLARA ÇALIŞIYORUZ”



Duran top sıkıntılarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Sadece korner değil, frikikten de gol atamıyoruz. Duran topların çok önemli olduğu futbol oyununda etkin olmamız gerekiyor. Luyindama’nın kupada bir golü var duran topta. Erzurum maçında etkin iki pozisyonu var. Duran toplara çalışıyoruz. Burada tek taraflı düşünmemiz lazım. Atanı, vuranı, koşanı bir bütün olarak düşünmeliyiz. Bakın Luyindama, Diagne, Marcao olmasına rağmen duran toptan pozisyon verdik. Çalışıyoruz bu konuda” açıklamasını yaptı.



Maçın ilk yarısında bir pozisyonda hakeme verdiği tepkiyi anlatan Terim, “Topu kazanmak için çaba vardı. Bize göre faul değildi. Hakeme göre ne olduğu önemli. Biz abartmıyoruz bakın bir 10 maçlık ceza var. Bütün kulübe o an emeğe, pozisyonun devamında ne olabileceğini düşünerek o reaksiyonu verdi. Hakem itti dedi.



Ben de öyle görmedim dedim. Ben pozisyonun heba olmasından dolayı o tepkiyi verdim” ifadelerini kullandı.



"OYUN FELSEFEMİZ DEĞİŞMEDİ"



Terim bir basın mensubunun Erzurum maçı sonrası oyun planlarında neyin değiştiği sorusuna ise şu cevabı verdi:



“Erzurum maçından bu yan çok bir şey değişmedi. Cumartesi gününden sonra (Başakşehir maçı sonrası) aradaki puan farkı daha da fazla olursa sıkıntılı durama düşersiniz. Bu konuda oyuncularımızla maç öncesi konuştuk. 10 maçlık bir hedefimiz var. Galatasaray kabullenmez, pes etmez. Kaybederse tebrik eder geçer. Arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Onun dışında çok da bir değişiklik yok. Oyun felsefemizde çok büyük değişiklik olmadı. Bugün Pazartesiye rağmen taraftara çok teşekkür ediyorum. Onların da zevkli bir maç izlemelerine mutlu oldum."



