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Şenol Güneş'in alacağı para dikkat çekti

A Milli Takım'da göreve başlayacağı açıklanan Teknik Direktör Şenol Güneş, yıllık 3,2 milyon euro kazanacak. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş'tan 2,3 milyon euro alıyor.

Spor / 01 Mart 2019 Cuma 11:55
Şenol Güneş'in alacağı para dikkat çekti

1 Haziran 2019 itibariyle milli takımın başına geçecek olan Şenol Güneş'in maaşı da belli oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre A Milli Takım ile dört yıllık anlaşma sağlayan Şenol Güneş'in alacağı ücretin yıllık 3,2 milyon euro olacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 2,3 MİLYON EURO ALIYOR

Son 4 sezondur Beşiktaş'ı çalıştıran 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2,3 milyon euro alıyor.



TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISINI YAŞATMIŞTI

Tam 15 yıl sonra yeniden A Millî Takım'ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibe tarihinin en büyük başarısını yaşatmıştı. Güneş'in çalıştırdığı A Millî Takım, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başarmıştı. Tecrübeli teknik adam ayrıca millî takımla 34 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 20 galibiyeti 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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