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Patencilerimizden Rusya çıkartması

29.Kış Üniversite Oyunları Cumartesi günü Rusya’da start alıyor. Artistik Buz Pateni, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu olmak üzere 4 branşta 5’i bayan, 9’u erkek 14 milli sporcu ile Türkiye’yi temsil edecek olan kafile Rusya’ya gitti.

Spor / 01 Mart 2019 Cuma 14:00
Patencilerimizden Rusya çıkartması

2-12 Mart tarihlerinde Rusya’nın Krasyonarsk kentinde yapılacak olan Üniversite Oyunlarında en fazla sporcular patenciler. Türkiye’yi artistik patende Sinem Kuyucu ve Burak Demirboğa, Kısa Mesafe Sürat Pateninde de Fırat Yardımcı, Davut Tahtacı, Fatih Ayden ve Tünay Şimşek temsil edecek. Sürat Patenciler 500, 1000 ve 1500 metre yarışlarının yanısıra bayrak yarışında da iddialı. Daha önce Erzurum’un ev sahipliği yaptığı Üniversite Oyunlarında patenciler, Saraybosna’da ki EYOF yarışlarından sonra Rusya”da ki Üniversite Oyunlarına da madalya için şartlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, son zamanlarda özellikle sürat pateninde büyük bir ivme yakalandığını belirterek, “Çok daha büyük hedefleri olan bir Federasyonuz. Rusya’da ki yarışlar da büyük hedeflerimizin bir parçası. Fazlasıyla madalya beklentimiz var. Hele hele yapılaş performans testlerinde sporcularımızın istim üstünde olması madalya umutlarımızı artırmıştır” dedi.

Kısa MesafeBuz Pateni


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