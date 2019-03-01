Beyaz Gazete Ana Sayfa

Neymar idolünü açıkladı

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, Medipol Başakşehir forması giyen Robinho'yu idol olarak gördüğünü açıkladı.

Spor / 01 Mart 2019 Cuma 17:05
Neymar idolünü açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain FC foması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, hangi oyuncuyu idol aldığını açıkladı. DAZN'a röportaj veren Brezilyalı süperstar kariyeri ve düşünceleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'İDOLÜM ROBİNHO'

Öncelikle sözlerine idol aldığı oyuncuyla başlayan Neymar, 'Futbolda idolüm Robinho. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım ve hep onun gibi olmak istedim. Real Madrid'de oynadı ve çok güçlü bir oyuncu.' dedi.



'ÇOK FAZLA FUTBOL MAÇI İZLEMİYORUM'

Futbol dışında neler yapıyorsun sorusuna Neymar, 'Hala yapabildiğim her sporu yapmaya çalışıyorum. Kabul etmek benim için zor ama çok fazla futbol maçı izlemiyorum. Evdeyken başta basketbol olmak üzere diğer spor karşılaşmalarını izlemeyi tercih ediyorum. Diğer sporculara hayran kalmayı seviyorum' diyerek sözlerini noktaladı.

BU SEZON 20 GOLÜ BULUNUYOR

Bu sezon sakatlığı nedeniyle 23 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız 20 gol, 11 asist ile oynadı. 27 yaşındaki süperstarın PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Futbol MaçıFransaBasketbolReal MadridRobinho


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar