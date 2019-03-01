Neymar idolünü açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain FC foması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, hangi oyuncuyu idol aldığını açıkladı. DAZN'a röportaj veren Brezilyalı süperstar kariyeri ve düşünceleri hakkında açıklamalarda bulundu.



'İDOLÜM ROBİNHO'



Öncelikle sözlerine idol aldığı oyuncuyla başlayan Neymar, 'Futbolda idolüm Robinho. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım ve hep onun gibi olmak istedim. Real Madrid'de oynadı ve çok güçlü bir oyuncu.' dedi.







'ÇOK FAZLA FUTBOL MAÇI İZLEMİYORUM'



Futbol dışında neler yapıyorsun sorusuna Neymar, 'Hala yapabildiğim her sporu yapmaya çalışıyorum. Kabul etmek benim için zor ama çok fazla futbol maçı izlemiyorum. Evdeyken başta basketbol olmak üzere diğer spor karşılaşmalarını izlemeyi tercih ediyorum. Diğer sporculara hayran kalmayı seviyorum' diyerek sözlerini noktaladı.



BU SEZON 20 GOLÜ BULUNUYOR



Bu sezon sakatlığı nedeniyle 23 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız 20 gol, 11 asist ile oynadı. 27 yaşındaki süperstarın PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

