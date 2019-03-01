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Barış Şimşek UEFA kursunda

VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu’na katılıyor.

Spor / 01 Mart 2019 Cuma 12:05
Barış Şimşek UEFA kursunda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem işleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA tarafından, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor. Seminerde katılımcılara çeşitli konularda eğitimler verilirken, üye ülkelerde hakem eğitimlerinin UEFA standartlarında olması hedefleniyor.

Seminerin 25-27 Şubat tarihleri arasında yapılan Fitness Eğitmenleri bölümüne ise MHK Fitness Sorumlusu Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan katıldı.

Barış ŞimşekTürkiye Futbol FederasyonuBelgrad


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