Yıldırım Demirören istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan İddaa ihalesine katılan ve bu ihaleyi kazanan Demirören, 'Tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek amacıyla istifa ediyorum.' açıklamasında bulundu.



Yapılan açıklama şu şekilde:



'26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım.



'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.



Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum.



Yıldırım Demirören'



BAŞKANLIĞA HÜSNÜ GÜRELİ VEKALET EDECEK



Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar TFF Başkanlığı görevini Başkanvekili Hüsnü Güreli yürütecek.



