Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



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2 Mart Cumartesi



16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa



19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



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3 Mart Pazar



13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır



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4 Mart Pazartesi



20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım



20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat



