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Süper Lig'de hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor / 28 Şubat 2019 Perşembe 11:44
Süper Lig'de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

...

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

...

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

...

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

Çaykur Rizesporİstikbal MobilyaAnkaragücüYeni MalatyasporMedipol Başakşehir


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