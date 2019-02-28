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Süper Lig'de 24. hafta programı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftası Antalyaspor-MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Spor / 28 Şubat 2019 Perşembe 11:15
Süper Lig'de 24. hafta programı

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor’a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray ise BB Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u, Kayserispor da Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor

İstikbal MobilyaYeni MalatyasporFenerbahçeErzurumsporAntalyaspor


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