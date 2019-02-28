Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor’a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray ise BB Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u, Kayserispor da Beşiktaş’ı ağırlayacak.



Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın



20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü



2 Mart Cumartesi



16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş



19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



3 Mart Pazar



13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir



19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray



4 Mart Pazartesi



20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor



20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor