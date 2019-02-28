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Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi

Türkiye Futbol Federayonu, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, göreve 1 Haziran 2019'da başlayacak.

Spor / 28 Şubat 2019 Perşembe 13:22
Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi

Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu yeni teknik adamını buldu.

Federasyon, şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan 66 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş'le 4 yıllık anlaşma yapıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

LİG BİTİNCE GÖREVE BAŞLAYACAK.
'TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.'


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