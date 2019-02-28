Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi

Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu yeni teknik adamını buldu.



Federasyon, şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan 66 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş'le 4 yıllık anlaşma yapıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.



İşte TFF'den yapılan açıklama:



LİG BİTİNCE GÖREVE BAŞLAYACAK.

'TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.'





