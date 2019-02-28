Emre Mor takımla çalışmalara başladı

İspanya’nın Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre’nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.



21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.