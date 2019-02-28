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Emre Mor takımla çalışmalara başladı

La Liga takımlarından Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.

Spor / 28 Şubat 2019 Perşembe 11:41
Emre Mor takımla çalışmalara başladı

İspanya’nın Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre’nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.

21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.

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