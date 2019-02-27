Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta gözler Kayserispor maçına çevrildi. Takımın bir an önce toparlanmasını isteyen Şenol Güneş, Kayseri deplasmanında hata istemiyor. Kadroda da değişiklik yapmayı planlayan Güneş, Lens’in yerine Quaresma’ya formayı verecek. Japon yıldız Kagawa’nın oynadığı futboldan memnun kalan ve bu futbolcuyu ilk 11’de sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam, cezası biten Adem Ljajic’i de ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Sırp futbolcunun solda da forma giyebilmesi nedeniyle Güven’i kenara çekmeyi düşünen Güneş, Ljajic-Kagawa-Quaresma üçlüsüyle hücumda etkili olmayı planlıyor.



HEDEF KAYIPSIZ GİTMEK



Lider Başakşehir ile ligin 28. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş’ta tek hedef bu maça kadar olan mücadelelerde puan kaybı yaşamamak. Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın ardından üst üste 2 maçta iç sahada boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, önce Atiker Konyaspor, ardından da Göztepe’yi konuk edecek. 27. haftada ikinci yarının en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın ardından Başakşehir’i ağırlayacak. Başakşehir mücadelesine kadar olan periyodu 12 puanla tamamlamak isteyen Şenol Güneş’in ekibi, bu dönemi kazasız atlatması halinde yeniden zirve yarışında şans sahibi olmayı planlıyor.



(Bozhan Memiş/İHA)