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Ümraniyespor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında 0-0 rövanşında, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Spor / 26 Şubat 2019 Salı 23:14
Ümraniyespor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, çeyrek finalde de Trabzonspor'u saf dışı bıraktı ve adını yarı finale yazdırdı.

RÖVANŞTA TRABZONSPOR'A 3 ATTI
0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen takım oldu. Ümraniyespor'un golleri 55. dakikada Leandrinho, 66. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş ve 90+7. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi. Trabzonspor'un golünü 35. dakikada Anthony Nwakaeme attı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım olurken Trabzonspor, kupaya çeyrek finalde veda etti.

Ümraniyespor, yarı finalde Akhisarspor - Kasımpaşa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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