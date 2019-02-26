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Kayserispor'dan taraftara uyarı

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, sarı kırmızılı taraftarları Passolig konusunda uyardı. Ayrıca futbolculara da yasak geldi

Spor / 26 Şubat 2019 Salı 08:55
Kayserispor'dan taraftara uyarı

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Cumartesi günü Kadir has Stadı’nda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde taraftarları Passolig konusunda uyardı. İHA muhabirine açıklama yapan Orhan Taşçı, "9 haftadır kaybetmeyen bir takımımız var. Bunu 10 maça çıkarmak istiyoruz. Cumartesi günü sahamızda taraftarımızın da desteği ile Beşiktaş’ı mağlup etmek ve ligdeki çıkışımızı sürdürmek arzusundayız. Bu sezon Beşiktaş maçında tribün rekoru kırmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan Passolig olmadan stada giriş yapmamalarıdır. Bilindiği gibi 6222 sayılı Kanun gereği Passolig’siz stada girmek yasak" dedi.

Fenerbahçe maçında stada Passolig olmadan giriş yapıldığını, bunun tespit edildiğini ve kulübün 100 Bin TL ceza aldığını da hatırlatan Orhan Taşçı, "Passolig konusunda kurallar çok katı. Taraftarlarımızın bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz. Sonuçta olası ikinci bir ceza kulübümüzü ekonomik noktada zor durumda bırakacaktır" ifadelerine yer verdi.

Futbolculara yasak

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Yönetim kurulu kararı olarak da, 3 haftalık süreç için sarı kırmızılı futbolcuların basın açıklaması yapmasının, demeç vermesinin yasaklandığını sözlerine ekledi. Buna göre sarı kırmızılı futbolcuların demeç vermesi, sosyal paylaşım sitelerindeki hesapları üzerinden kamuoyuna mesaj vermeleri yasaklandı.

PassoligBasın AçıklamasıSosyal PaylaşımKayserisporBeşiktaş


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