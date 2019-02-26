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Göztepe yarı final aşkına

Ligde aradığını bulmayan Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların yeniden anlaşmaya vardığı Tamer Tuna’nın da 284 gün sonra yeniden Bornova Stadı’na çıkması bekleniyor.

Spor / 26 Şubat 2019 Salı 12:11
Göztepe yarı final aşkına

Spor Toto Süper Lig’de kötü günler geçiren Göztepe, Türkiye Kupasında moral arıyor. 42 yıl aradan sonra kupada çeyrek finalde mücadele eden Göz Göz, çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın Yeni Malatyaspor’u, Bornova Stadı’nda ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak olan zorlu müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Malatya’da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi, iki farklı galibiyet alması halinde organizasyonda adını yarı finale yazdıracak. Her türlü yenilgi ve beraberlik durumu Malatyaspor’a yararken, İzmir temsilcisi müsabakayı 1-0 kazandığı taktirde maç uzatmalara gidecek. Bu karşılaşma öncesinde Göztepe’de cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Lumor Agbenyenu, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarın kadroda yer alamayacak.

Tuna dönüyor

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Tamer Tuna’nın, yarın oynanacak olan zorlu maçta takımın başında olması bekleniyor. Geçen sezonun 34. haftasında Göztepe’nin sahasında Galatasaray’a kaybettiği müsabakada İzmir temsilcisinin başında son kez sahaya çıkan başarılı teknik adam, yarın yedek kulübesinde bulunması durumunda 284 gün sonra yeniden Bornova Stadı’na, Göztepe teknik direktörü olarak çıkacak.

GöztepeSpor TotoSerkan ÇınarBeraberlikÇeyrek Final


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