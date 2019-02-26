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Derbi PFDK'lık oldu

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki ’çirkin ve kötü tezahüratlar’ nedeniyle her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Spor / 26 Şubat 2019 Salı 17:29
Derbi PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Göztepe Kulübü’nün 22.02.2019 tarihinde oynanan Göztepe-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü’nün 22.02.2019 tarihinde oynanan GGöztepe-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KASIMPAŞA

Kasımpaşa Kulübü futbolcusu Strahil Venkov Popov’un 23.02.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 24.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir Kulübü’nün 24.02.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BURSASPOR

Bursaspor Kulübü’nün 24.02.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Kulübü’nün 24.02.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

AKHİSARSPOR

Akhisarspor Kulübü’nün 24.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray-Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

DERBİ MAÇ

Beşiktaş Kulübü’nün 25.02.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbhaçe Kulübü’nün 25.02.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

Sarı KartAnkaragücüSpor Toto Süper LigLefter KüçükandonyadisErzurumspor


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