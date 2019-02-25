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Kayserispor en az gol yiyen takım

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır yenilmiyor

Spor / 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
Kayserispor en az gol yiyen takım

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda kümede kalma mücadelesi veren takımlardan birisi olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 15. haftasında teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman’ı oturtan sarı kırmızılı kulüp, o günden bugüne oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda sırtı yere gelmeyen sarı Kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte yenilmezlik serisi 9 olan takımlar arasına girdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 haftada ligin en az gol yiyen takımı da oldu. Son 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören sarı Kırmızılılar, lig lideri Başakşehir’in de önünde yeraldı. Son 9 haftada Başakşehir 5 gol, Alanyaspor 6 gol, Galatasaray ise 8 gol yedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un ligde oynadığı son 9 maç ve sonuçları şu şekilde:

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-3

Kayserispor-Akhisarspor: 1-0

Erzurumspor-Kayserispor: 1-1

Antalyaspor-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Bursaspor: 1-1

Y.Malatyaspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Kayserispor-Göztepe: 2-1

Konyaspor-Kayserispor: 0-1

İstikbal MobilyaMedipol BaşakşehirAlanyasporGalatasarayHikmet Karaman


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