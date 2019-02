Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde bir araya geldi. Kulüp televizyonlarının ortak yayınında görüşlerini belirten iki başkanda müsabakayla alakalı iyi dileklerini temenni etti. Ortak yayında konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ilk kez böyle bir şey yapıldığını ifade ederek, “Öncelikle başkana ve herkese teşekkür ederiz. Böyle bir fikir oluştu başkanla konuştuk. Başkasının fikriydi ama neden kendi televizyonlarımız da yapmıyoruz dedik. Bu durumda iyi ettik. Gelecek açısından önem teşkil eder. Diğer maçlarda da bu gibi yayınları yapabiliriz. Hep ebedi dostluk diyoruz. Bunu hareket ve söylemlerle desteklemek gerekiyor. Son dönemde futbolda şiddet nefret gibi söylemler toplumumuza fayda sağlamıyor. Sahaya çıktığımızda kora kor rekabet olacak. Sahaya çıkıp kazanacağız, buraya kazanmaya geldik. Sahada olan sahada kalır. Saha dışında olan her şeyde hepimizin olumlu örnek olması lazım. Son dönemde basınımızda olumsuzluklar öne çıkartılıyor. Ben bu açıdan beraberliğimiz ve birlikteliğimizi canlı yayında burada bu mesajları verebilmek çok önemli” diye konuştu.



“FUTBOL KARDEŞLİĞİ YANSITMALI”



Lefter Sezonu hakkında konuşan Koç, “Lefter dediğiniz zaman akla güzel şeyler geliyor, sadece spor açısından değil. Aslında Türk toplumunun ne kadar bir birine saygılı sevgili olduğunu gösteren bir insandır Lefter. Bence Lefter’in adının verilmesi geç kalınmıştır. Keşke onun adının verildiği sezonda farklı bir durumda olsaydık. Talihsiz bir sezon geçiriyoruz. Seçim zamanı öncesi ve sonrasında bir düşüncemiz vardı. Futbol toplumu ayrıştırmamalı. Futbol kardeşliği yansıtmalı. Bunu hep düşünüyorduk. Seçildikten sonra taraftara söylediğim bir şey var kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Sırf bu açıdan yola çıkarsak bir çok şeyin önüne geçeriz. Küfürsüz stat projemiz var ve ciddi şekilde mesafe aldık. Bugünlerde Türkiye’ye gelecek. Bizim ilk derbi maçımızı kendi stadımızda Beşiktaş ile oldu. Biz orada bazı uygulamaları kaldırdık. Bence çağ dışı olan bir uygulamalar. Maçtan sonra rakip takım taraftarları uzun bir süre tribünde kalıyorlar, yüksek sesle hoparlörle müzik yapılıyor, sular kesiliyor ve tuvaletler kapanıyordu. Biz bunları kaldırdık. Bunu da kimseye de söylemedik. Bu Beşiktaş taraftarının deplasmandan sonra teşekkür etmesiyle gündeme geldi. O maçta yanılmıyorsam iki Beşiktaş yöneticisi de deplasman tribünündeydi. Bir müddet sonra Galatasaray’da böyle açıklama yaptı. Bence daha medeni şartlarda taraftarlarımız maçları seyredecek. Diğer taraftan unutmayalım. Bizim taraftarlar 17.00’de toplanıp buraya gelecekler ve maç 21.00’de. 23.00’te maç bitecek. 6-7 saat cefa çekiyorlar her takım taraftarı için geçerli bu durum. Daha fazla sıkıntı yaşanmaması gerektiğine inanıyorum. Bunlardan çok daha fazla yapmamız lazım” dedi.



“GERÇEK LİDERLER RİSK ALAN İNSANLARDIR”



Sahada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Ali Koç, “Ama saha dışında biz öyle bir medeni ortam sağlayabilmeliyiz. Bu problemleri çözmemiz lazım. Problemlerde kafa kafaya veremezsek çözülmeyecek şeyler. Bizler kulüp başkanları saha dışında hep beraber toplanıp saha dışında çözmemiz lazım. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak bu konuda elimizden gelen faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün şu programı yapmak bile tenkit ediliyor ama başaracağız. Gerçek liderler risk alan insanlardır” şeklinde konuştu.



“ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK DERBİ MÜCADELESİ İZLETTİRMEK”



Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Koç, “En kötü günümüzde arkamızda duruyorlar. Bizim bu talihsiz gidişatımız dönecek inşallah bu akşam döner. Artık bu sezonda önümüzdeki sezonun planlanması için kullandık. Taraftarlar arkamızda olduğu müddetçe her zaman Fenerbahçe bir adım öndedir. Herkes kendi taraftarını güzel sözlerle över anlatır bir duruşu vardır. Bizde Fenerbahçe olarak son 8-10 yıldır yaşadıklarımıza baktığımız zaman her türlü zorluğu engeli aşmışız. Statta kalpler beraber olacak. Fenerbahçe’nin son 20 yıllık derbiye baktığımızda rakiplere karşı önde olduğunu düşünüyorum. Kaybetmekte var kazanmakta. Önemli olan Türkiye’ye örnek olacak derbi mücadelesi izlettirmek. İkinci yarı en çok hakem kararı ve hataları konuşuyoruz. İnşallah ondan yana uzak bir maç olur. Biz bu statta büyüdük. Türkiye’de o lüks yoktu tek bir stat vardı. İyi kötü acılı günlerimizde oldu. Taksimde yürüyüşlerimiz oldu. L tribünde çok rahat girip maç izlediğimiz, tokat yediğimiz günlerde oldu. Şimdi bu stadın geldiği noktaya baktığınız zaman Türk futbolunun ne kadar ilerlediğini görebiliyoruz. Eskiden hem ev sahibi hem misafir olarak gelirdik. Spor yazarları kupası önemliydi iki maç arka arkaya izlerdik. Ondan sonra lig başlardı. Futbol sezonunun başlaması için çok keyifli bir ortamdı. TSYD Kupası kalktı. Belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği bir kupa olabilir. Sezon öncesi bir hazırlık için gene bu statta olabilir. Bugün Türkiye ve Avrupa’ya baktığımız zaman en yeni statlara sahip ülke. Futbolda bir çok alanda çok gerideyiz. Stat konusunda çok ilerideyiz. İki kulüp var ki kendi statlarını yapan kulüpler onlar Beşiktaş ve Fenerbahçe bundan daha önce aziz yıldırımın yaptığı şeyler Türkiye’deki statlara ilham olmuş projeler” ifadelerini kullandı.



FİKRET ORMAN: “KÖTÜYÜ DEĞİL İYİYİ ÖNE ÇIKARMALIYIZ”



Sporda dostluk mesajları vermek adına bir araya geldiklerini belirten Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Öncelikle Ali Başkan’a ve ekranda görünmeyen yönetim kurulu arkadaşlarımıza stadımıza hoş geldiniz diyorum. Nezaket gösterdiler. Bu bir spor müsabakası. Bu maçlar gazozuna bile olsa önemli maçlardır. Bizler takımı motive ederiz, onları maça hazırlarız. Maç zamanı geldiğimizde bir taraftar gibi seyretmekten başka bir şey yapamayız. Biz de Ali Başkan gibi kazanmak taraf olmak istiyoruz. 21.00 itibariyle söz futbolcu ve teknik kadrolarda olacak. Ben hiç hayatımda rahat bir derbi göremedim. Zor bir maç olacak. Sonucunda futbolun konuşulduğu, pozisyonların olduğu, hakem hatalarının sahaya müdahil olmadığı bir maç olsun. İki takım ilk defa maç yapmıyor. Herkesin puana ihtiyacı var. Buna oyuncular karar verecek. Biz Ali dostumla beraber yan yana maçı izleyeceğiz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Biz taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz” dedi.



Bu projenin nasıl çıktığı hakkında da bilgi veren Başkan Orman, “Bir arkadaşımın fikriydi. Ben de Ali Başkan’a ilettim. O da kendi kulüp televizyonlarımızın önünde yapalım dedi.



Medeniyet açısında da, sporda dostluk açısından güzel bir program oldu. Toplumsal mesaj vermek, bunun bir spor organizasyonu olduğunun mesajını veriyoruz. Kötüyü değil, iyiyi öne çıkarmamız gerekiyor. Böyle olursa her şey pozitif olur” ifadelerini kullandı.



“SORUNLARI ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR”



Galatasaray’ın Benfica maçı öncesi Başkan Mustafa Cengiz’i aradığını belirten Orman, “Geçen hafta Benfica maçı öncesi Galatasaray Başkanını arayarak başarı dileklerimi ilettim. Mustafa Başkana dönünce oturalım, şu sorunları konuşalım dedim. Kendisi de kabul etti. Biz Türk sporuna hizmet ediyoruz bu problemleri çözmemiz lazım. Amacımız sadece kulübümüz eğil total olarak Türk sporu sorunlarını çözmemiz lazım” dedi.



“EV SAHİPLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİ YAPACAĞIZ”



Beşiktaş taraftarına centilmenlik konusunda mesajlar veren Başkan Orman, “Ali Başkanın babası değerli bir kulüp üyemiz ve Beşiktaş’ın önemli bir değeri. Babasının bizden daha önemli hizmetleri oldu Beşiktaş’a. Fenerbahçe bizim misafirimiz. Biz de ev sahibiyiz. Ev sahipliğinin gerekliliğini yapacağız. Bu statta 700’ün üzerinde kombinesi olan kadın taraftarımız var. Centilmenliğimizi göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe’yi bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Maç hayırlara vesile olsun, sakatlıklar olmasın. Akıllarda kalacak bir maç olsun. Umarım Fenerbahçe’nin de bu maçtan sonra çıkışı başlar” şeklinde konuştu.