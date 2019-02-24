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Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Akhisarspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı devam edecek. Maç eksiği bulunan Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray, Akhisarspor karşısında 3 puan mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

Spor / 24 Şubat 2019 Pazar 17:40
Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ligde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Akhisarspor ile üç puan mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Galibiyet elde etmesi halinde liderlik yarışında takibine devam edecek olan Galatasaray, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Emre, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou.

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Akhisarspor'u konuk edecek. 24 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan Martin Linnes'in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fatih - Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, ÿRotman, Sissoko, Barbosa, Regattin, Manu, Cikalleshi

Martin LinnesBeraberlikSüper LigGalatasaray


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