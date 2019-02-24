Beyaz Gazete Ana Sayfa

Avni Yıldırım masada kaybetti!

WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçına çıkan Türk boksör Avni Yıldırım, 10. rauntta ABD'li rakibi Anthony Dirrell'in kaşını açtı. Maçın doktoru Dirrell'in maça devam edemeyeceğini açıkladı, olanlar bu andan sonra oldu.

Spor / 24 Şubat 2019 Pazar 10:53
Avni Yıldırım masada kaybetti!

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaştı.

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin 10. raundu oynanırken Anthony Dirrell'in kaşındaki açılma, Avni Yıldırım'ın darbeleriyle kanamaya başladı.

Amerikalı boksör Anthony Dirrell'de yaşanan bu kaş açılması nedeniyle oyun doktor tarafından durduruldu.

Sağlık ekipleri oyuna müdahale etti ve Amerikalı boksörün oyuna devam edemeyeceğine hükmetti. Ancak kaş açılmasını Türk boksör Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil, kazayla gerçekleştiği belirtildi.

Doktor kontrolü yapıldı ve maça devam edilmemesi, puanlama ile maçın galibinin açıklanmasına karar verildi.

Skandal karara imza atan hakem heyeti, 10. raunt sonrası puanlama sistemiyle 96-94 Anthony Dirrell'i kazanan taraf olarak ilan etti.

10. raunt sonrası Anthony Dirrell süper orta sıklet dünya şampiyonu oldu.

Dünya ŞampiyonuBoksHakem HeyetiBoksör


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar