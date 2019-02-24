Avni Yıldırım masada kaybetti!

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaştı.



Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin 10. raundu oynanırken Anthony Dirrell'in kaşındaki açılma, Avni Yıldırım'ın darbeleriyle kanamaya başladı.



Amerikalı boksör Anthony Dirrell'de yaşanan bu kaş açılması nedeniyle oyun doktor tarafından durduruldu.



Sağlık ekipleri oyuna müdahale etti ve Amerikalı boksörün oyuna devam edemeyeceğine hükmetti. Ancak kaş açılmasını Türk boksör Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil, kazayla gerçekleştiği belirtildi.



Doktor kontrolü yapıldı ve maça devam edilmemesi, puanlama ile maçın galibinin açıklanmasına karar verildi.



Skandal karara imza atan hakem heyeti, 10. raunt sonrası puanlama sistemiyle 96-94 Anthony Dirrell'i kazanan taraf olarak ilan etti.



10. raunt sonrası Anthony Dirrell süper orta sıklet dünya şampiyonu oldu.

