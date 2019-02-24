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Aslan 90+4'te güldü

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Akhisarspor’u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor / 24 Şubat 2019 Pazar 21:03
Aslan 90+4'te güldü
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray - Akhisarspor maçında kazanan, 90+5. dakikada gelen golün ardından 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Mücadelenin ilk dakikalarında itibaren Galatasaray, konuk ettiği Akhisarspor kalesinde çok büyük bir baskı kurdu.

Ege temsilcisi sarı-kırmızılıların geliştirdiği ataklara iyi bir karşılık verdi ancak son dakika Yunan golcü Mitroglou'nun ağları havalandırmasına engel olamadı.



MİTROGLOU'NUN İLK GOLÜ ALTIN DEĞERİNDE

Karşılaşma boyunca Akhisarspor defansını geçmekte zorlanan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 90+5. dakikada Yunan golcü Kostas Mitroglou kaydetti. Mitroglou, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45 yaparken, ligin dibindeki Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Serkan Okİsmail ŞencanGalatasaray


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