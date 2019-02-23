Antalya Sivas'ta güldü

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada sağ kanattan Douglas’ın yerden ortasında topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Kone pasını sol tarafta bekleyen Emre’ye aktardı. Emre’nin yerden sert şutunda kaleci Ferhat topu direğin dibinden ayaklarıyla uzaklaştırdı.



16. dakikada sol kanattan Serdar’ın ceza sahasına ortasında Doukara’nın topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



32. dakikada sağ kanattan Amilton’un ortasında savunmanın müdahalesinin ardından ceza sahası dışında Fredy’in gelişine sert şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.



36. dakikada hücumda yapılan baskıyla topu kapan Amilton’un pasında topla buluşan Nazım Sangare topu sürdükten sonra ceza yayı sağ tarafından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1



41. dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Chico topu direğin üstünden auta gönderdi.



45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Amilton, David Braz’ın müdahalesi ile yerden kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Doukara topu ağlara gönderdi. 0-2



50. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kone’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre’nin sert şutu kaleci Ferhat’ta kaldı.



65. dakikada sağ kanattan Douglas’ın sol ayağıyla ceza sahasına ortasında Kone düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2



77. dakikada sol kanattan Erdoğan’ın ceza sahası içine ortasında arka direkte Kone müsait pozisyonda topu direğin yanından dışarı gönderdi.



90. dakikada sağ kanattan Muhammet Demir’in ceza sahasına ortasında Kone’den seken topa gelişine vuran Mert Hakan topu direğin üstünden dışarı gönderdi.



KÜNYE



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan x, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya x, N’Dinga x, (Muhammet Demir dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 63 x) Emre x (Erdoğan dk. 63 x), Diabate xx, Kone xx



Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Papp, Özer, Torje, Fatih Aksoy, Rochet



Teknik Direktör: Hakan Keleş



Antalyaspor: Ferhat xxx, Angelo xx, Salih xx, Nazım Sangare xxx, Chico xxx, Charles xx, Hakan Özmert xxx, Amilton xxx, (Bahadır dk. 86 ?), Serdar xx (Doğukan dk. 74 x), Fredy xxx (Yekta dk. 82 ?), Doukara xxx



Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Harun, Cissokho, Sergen



Teknik Direktör: Bülent Korkmaz



Goller: Kone (dk. 65) (DG Sivasspor), Nazım Sangare (dk. 36), Doukara (dk. 45+2 pen.) (Antalyaspor)



Sarı kartlar: David Braz (DG Sivasspor) Amilton, Fredy (Antalyaspor)



(Uğur Yiğit - Onur Erden/İHA)