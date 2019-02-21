Ronaldo çıldırdı!

Alman temsilcisi Schalke 04, Veltins-Arena'da İngiliz devi Manchester City'le karşı karşıya geldi.



Müsabakaya hızlı bir giriş yapan City, Aguero'yla ağları sarstı.



Maçta her şey Manchester City'nin istediği gibi ilerlerken, art arda gelen penaltı kararları İngiliz ekibini adeta şoka uğrattı.



Schalke 04, biri VAR yardımıyla kazandığı iki penaltı atışını 38. ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti.



Manchester City, ikinci yarının 68. dakikasında Nicolas Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.







City, 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada Leroy Sane, 90. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla Schalke 04'ü 3-2 mağlup etti.



İngiltere temsilcisinde Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.



RONALDO ÇOK ÖFKELENDİ



Wanda Metropolitano'da oynanan dev maçta Atletico Madrid, Ronaldo'lu Juventus'la kozlarını paylaştı.



İlk yarısı çok sert geçen mücadelede Juve, Ronaldo ile gol yaklaşırken, İspanyol temsilcisi ise Griezmann ile gole yaklaştı.



VAR'a giden Zwayer, penaltı kararından vazgeçerek firikik atışı verdi ve çok önemli bir hatadan VAR kararıyla dönülmüş oldu.



Maçın ikinci yarısında, ilk yarıda olduğu gibi kıran kırana bir mücadele vardı.



İki ekip de eşitliği bozmak adına birçok girişimde bulunsa da kaleciler gole izin vermedi.



İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı.



Kilidi açan golü Atletico Madrid'de, 78. dakikada Jose Maria Gimenez attı. İspanyollar, bu golün hemen 5 dakika sonrasında 83. dakikada Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti.



Maç boyunca büyük mücadele örneği gösteren Ronaldo ise art arda gelen gollerin şokunu yaşadı.



Büyük üzüntü içerisinde olan Portekizli yıldız, öfkesini gizleyemedi.







Öte yandan Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

