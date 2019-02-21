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Liverpoollu Sadio Mane'ye hırsız şoku

İngiliz ekibi Liverpool’da forma giyen yıldız futbolcu Sadio Mane’nin Bayern Münih ile oynanan maç sırasında evine hırsız girdi.

Spor / 21 Şubat 2019 Perşembe 13:13
Liverpoollu Sadio Mane'ye hırsız şoku

Liverpool’un başarılı futbolcusu Sadio Mane hırsızlık şoku yaşıyor. İngiliz ekibinin geçtiğimiz salı günü Anfield Road’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile oynadığı maç sırasında Mane’nin evine hırsız girdi. Hırsızlar, Senegalli futbolcunun evinde saat, cep telefonu ve araba anahtarlarını çaldı.

Bu olay Mane’nin başına ilk defa gelmiyor. Liverpool’un 2017 yılında yine Şampiyonlar Ligi’nde bu sefer Maribor ile oynadığı müsabaka sırasında da 26 yaşındaki futbolcunun evine hırsız girmişti.

Bayern MünihHırsızCep Telefonu


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