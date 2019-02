Fenerbahçe buz kesti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zenit St. Petersburg deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile dönerek Avrupa kupalarına veda etti. Zenit'in gollerini Ozdoyev ve Sardar Azmoun (2) atarken Fenerbahçe'nin tek golü Mehmet Topal'ın ayağından geldi.



MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'e konuk oldu. Gazprom Arena'da saat 20.55'te başlayan maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Simon Bennett üstlendi.



Turda evinde oynadığı ilk maçı 1-0'lık üstünlükle kapatan Fenerbahçe, Rusya deplasmanın da istediğini alarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Gazprom Arena'daki zorlu maç öncesinde sarı lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da takımda yer alamadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Valbuena, federasyon listesinde bulunmadığı için performansında düşüklük olan Benzia ile sarı kart cezası bulunan Isla da maç kadrosunda dahil edilmedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turun ilk maçına göre kadroda 3 değişik isim ile sahaya çıktı. İlk maçta 11'de görev alan Isla, Valbuena ve Slimani'nin yerine Şener, Alper ve Ayew sahaya çıktı.



Ersun Yanal, Zenit karşısına şu 11'le çıktı: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew.



ÜSTÜ KAPALI STAT SOĞUĞU GEÇİRMİYOR



Zenit ile Fenerbahçe arasındaki maçın oynandığı stadın üstü kapalı olduğu için soğuğu geçirmiyor.



Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri olan Saint Petersburg'daki Gazprom Arena, teknolojisi ile dışarıdaki soğuk havaya rağmen maç izlemeye gelenlere sıcak bir hava sunuyor. Karşılaşmanın başladığı saatlerde açık alandaki hava sıcaklığı eksi 8'e kadar gerilerken, stat içinde sıcaklık 16 dereceye kadar artırılabiliyor.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Turun ikinci maçında her iki takım taraftarı, 64 bin kişilik Gazprom Arena'yı tamamen doldurdu. Zenit taraftarlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.



ZENIT TARAFTARI KOREOGRAFİ YAPTI



Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde koreografi hazırladı.

Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi.



