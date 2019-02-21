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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine tecrübeli isim

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor / 21 Şubat 2019 Perşembe 11:26
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine tecrübeli isim

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.



Bülent Yıldırım'ın bu sezon ki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları:

Beşiktaş 2-1 Akhisarspor

Beşiktaş 4-1 Rizespor

Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe

Antalyaspor 2-6 Beşiktaş

Bülent YıldırımVodafoneMustafa Emre EyisoySerkan Tokat


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