Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.







Bülent Yıldırım'ın bu sezon ki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları:



Beşiktaş 2-1 Akhisarspor



Beşiktaş 4-1 Rizespor



Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe



Antalyaspor 2-6 Beşiktaş



