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23. hafta heyecanı başlıyor

Göztepe - Trabzonspor, Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.

Spor / 21 Şubat 2019 Perşembe 10:46
23. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 23, 23 ve 25 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Göztepe - Trabzonspor ve Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Lider Başakşehir, Bursaspor'u konuk ederken, Galatasaray da Akhisarspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

Yarın

20.30 Göztepe - Trabzonspor

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor

...

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

...

24 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

19.00 Galatasaray - Akhisarspor

...

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

Çaykur Rizesporİstikbal MobilyaAnkaragücüYeni MalatyasporMedipol Başakşehir


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