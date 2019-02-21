Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 23, 23 ve 25 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Göztepe - Trabzonspor ve Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Lider Başakşehir, Bursaspor'u konuk ederken, Galatasaray da Akhisarspor'u ağırlayacak.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:



Yarın



20.30 Göztepe - Trabzonspor



20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor



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23 Şubat Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa



19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor



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24 Şubat Pazar



13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor



19.00 Galatasaray - Akhisarspor



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25 Şubat Pazartesi



21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe



