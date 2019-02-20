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Yılmaz Vural'ın adı o takımla geçiyor

Spor Toto Süper Lig’de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren ve sezon başından bu yana 2 hocayla yollarını ayıran Akhisarspor’da hoca arayışları sürüyor. İbrahim Üzülmez ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Akhisarspor yönetiminin tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural’la masaya oturduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Spor / 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:48
Yılmaz Vural'ın adı o takımla geçiyor

Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor, ligin 7. haftasında anlaşmaya vardığı Cihat Arslan ile de yollarını 21. haftada oynanan Sivasspor mağlubiyetinin ardından ayırdı. Takımı 5 puanla düşme hattında devralan Cihat Arslan, 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak takımı 17 puanda ligin sonuncu sırasında bıraktı. Ardından yine Teknik Direktör Yardımcısı Cem Kavçak ile Ankaragücü'nü konuk eden Akhisarspor bu maçtan da galibiyetle ayrılamayarak 1 puana razı oldu.



Akhisarspor yönetimi Ankaragücü maçının ardından teknik direktör arayışlarına hız vererek ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüştü. Üzülmez ile yapılan görüşmede olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlı yönetim şimdi de Yılmaz Vural ile masaya oturdu. Akhisarspor yönetimi ve Yılmaz Vural arasında büyük ölçüde anlaşmanın sağlandığı, birkaç detayın çözülmesi ile resmi anlaşmanın duyurulacağı öğrenildi.

AnkaragücüYılmaz Vuralİbrahim ÜzülmezTeknik DirektörCihat Arslan


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