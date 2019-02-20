Denizlispor'dan MHK ve Eskişehirspor'a sitem

Denizlispor Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Eskişehirspor karşılaşması öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınladı. Yeşil-siyahlıların yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir’de yaşanan üzücü olayların uzun süre unutulamayacağı belirtildi. Eskişehirspor camiasının karşılaşma öncesi ve sonrasında kendilerine karşı olan davranışlarının camialarını üzdüğünün belirtildiği açıklamada, rakip takım taraftarları tarafından sözlü ve fiili saldırılara maruz kaldıklarını ve yeşil-siyahlı taraftarların bu davranışlara karşı sakin kalmayı başararak bir olgunluk örneği gösterdiği ifade edildi. Karşılaşma sonrası Denizlisporlu futbolcuların soyunma odasındaki sıcak suların kesildiği, taraftarın ve yönetimin bulunduğu araçların gereğinden uzun bekletildiği ve yapılan hareketlerin Eskişehirspor camiasına yakışmadığı kaydedildi.



“Hakem deneyimsiz, baskı altında yanlış kararlar verdi”



Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na sitemde bulunan yönetim, “MHK’nın son derece kritik olan bu maçta görevlendirdiği hakemin deneyimsiz, baskı altında yanlış kararlar veren ve en son üç ay önce maç yönetmiş olması bizleri düşündürmüştür. Eskişehir’de kaybettiğimiz puanların tek sorumlusu orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun verdiği yanlı ve hatalı kararlardır. MHK’nın hakem seçimlerinde daha dikkatli olması, hakemlerin ise adaletli ve hakkaniyetli kararlar vermesi tek dileğimizdir” ifadelerine yer verdi.



“Osmanlıspor’un TFF’yi ziyaretine inanmak istemiyoruz”



Açıklamada ayrıca hafta sonu oynanacak Osmanlıspor karşılaşması öncesi Osmanlıspor Yönetim Kurulu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ziyaretlerde gerçekleştirdiğine dair spekülatif iddialara inanmak istenilmediği ve bu konuda TFF’nin tüm kulüplere karşı eşit mesafede duracağına yürekten inanıldığı vurgulandı.