İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışlarına Rekor Katılım!

Cumartesi, Çeşme fırtınalı bir güne uyandı. Brifing ardından denize açılan hakem heyeti gün boyu rüzgar ölçümü yaptı. Sağanaklarda 32-34 knotları bulan, 4-5 metre kaba dalgalı Çeşme havası ilk günün yarışsız kapanmasına neden oldu.



Pazar günü, bir gün öncesine göre daha hafif rüzgarlı bir havada başladı. Brifing ardından denize açılan ekipler, 2 keyifli yarışın ardından marinaya döndüler. Akşamüstü Çeşme Marina Yacht Club'ta yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Kış Trofesi 2. Ayak yarışlarında; IRC A-1'de ARKAS COMET A, IRC A-2'de ORCHESTRA, IRC A-3'de YUNUS MARİN CYGNUS, IRC A-4'de FERMER, IRC B-1'de PRIME TIME, IRC B-2'de IŞIK, IRC B-3'de ALLEGRO ve Destek Sınıfında HAPPY LEMON- BARAN AMBALAJ birinci oldu.



2019 İzmir Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları 16-17 Mart'ta Çeşme'de yapılacak.







