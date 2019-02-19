İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışlarına Rekor Katılım!

EAYK-Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları 16-17 Şubat tarihlerinde Çeşme Marina’da gerçekleştirildi. 38 teknenin katıldığı yarışta katılım rekoru kırıldı.
Cumartesi, Çeşme fırtınalı bir güne uyandı. Brifing ardından denize açılan hakem heyeti gün boyu rüzgar ölçümü yaptı. Sağanaklarda 32-34 knotları bulan, 4-5 metre kaba dalgalı Çeşme havası ilk günün yarışsız kapanmasına neden oldu.
Pazar günü, bir gün öncesine göre daha hafif rüzgarlı bir havada başladı. Brifing ardından denize açılan ekipler, 2 keyifli yarışın ardından marinaya döndüler. Akşamüstü Çeşme Marina Yacht Club'ta yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Kış Trofesi 2. Ayak yarışlarında; IRC A-1'de ARKAS COMET A, IRC A-2'de ORCHESTRA, IRC A-3'de YUNUS MARİN CYGNUS, IRC A-4'de FERMER, IRC B-1'de PRIME TIME, IRC B-2'de IŞIK, IRC B-3'de ALLEGRO ve Destek Sınıfında HAPPY LEMON- BARAN AMBALAJ birinci oldu.
2019 İzmir Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları 16-17 Mart'ta Çeşme'de yapılacak.