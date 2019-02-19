Fatih Altaylı: Slimani'den muavin bile olmaz

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında spor gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi.



'FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA ŞANSI VARSA, ALİ KOÇ'LA VAR'



Avrupa'da başarının yönetim zihniyetiyle bağlantılı olduğunu söyleyen Altaylı 'Ünal Aysal'ı sevmem, Galatasaray'a zararı olduğunu düşünürüm ama sonuçta Avrupalı bir bakış açısına sahipti ve o yüzden o başkanken Galatasaray, Avrupa kupalarını zorluyordu. Bu bir yönetim zihniyetidir. Neuchatel'i elediğimizde Alp Yalman, Faruk Süren vardı. O yüzden Fenerbahçe'nin Ali Koç'la böyle bir şansı var diyorum. Olur demiyorum, olacaksa Ali Koç'la olur diyorum' yorumunu yaptı.



'FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ COMOLLI'



Fenerbahçe'nin Zenit galibiyeti ve Konyaspor beraberliğini değerlendiren Altaylı, 'Ersun Yanal, büyük maçlara daha fazla, küçük maçlara daha zor konsantre olan bir teknik direktör tipi. Yanal'da bir takım problemler olduğu kesin ama bence Fenerbahçe'nin en önemli problemi Comolli.'' dedi.



''SLİMANİ'DEN MUAVİN BİLE OLMAZ''



''Comolli'nin bir halt olmadığı ortaya çıktığı gibi getirdiği futbolcuların da bir halt olmadığı ortaya çıktı.'' diyen Altaylı, ''Slimani... Bırak Fenerbahçe'de futbolcu olmayı, takım otobüsüne muavin olarak alınmaz. Sürpriz mi değil? Slimani gibi milyonlarca Euro alınmış bir oyuncu Fenerbahçe'ye bedelsiz verilmişse bu çöp toplamaktır. Slimani'den cacık olmaz. Frey'den de olmaz da Slimani'den olmayacağı çok açık. Attığı golde topu tepti. Antrenman falan yapmanın etkisiyle demek ki ayağını açabiliyor. Ali Koç kendini, kulübü daha fazla perişan etmesine izin vermeden bu adamı yollamalı' ifadelerini kullandı.



'TERİM BİR CEZA DAHA MI ALSIN?'



Fatih Terim'in 'Hakemler de hata yapar' açıklamasının ironi olduğunu dile getiren Altaylı, Ali Koç'un bu sözler üzerine yaptığı 'Kurnazlık yapıyor' demeci ve Terim'in bu açıklamaya yanıt vermemesi üzerine de konuştu ve şunları söyledi:



'Fatih Terim'in saha dışına geçme girişimleri üzerine 'Gel başkan ol' demiştim. Fatih Terim akıllı bir adam. Söylediklerimiz üzerine benim söylediklerini boşa çıkaracak tavra geçmişti. Burada da öyle. Ne desin? Bir kulübün başkanı ve bir kulübün başkanının karşı karşıya gelmesi doğru bir şey mi? Geçen sene Aykut Kocaman ve Fikret Orman'da olmuştu. Bir ceza daha mı alsın Fatih Terim?'



'Cezalar niye verilir? Cezalardan ıslah olunması için. Belli ki Terim cezalardan dolayı bir ders çıkarmış kendine, sıkıntı çıkarmak istemiyor. Doğru da davranıyor. Sadece Terim de değil, Ersun Yanal, Ünal Karaman gibi çoğu teknik direktör bu sezon daha dikkatliler. Belki de bu cezalar, acımasız davranmaları doğru olmuş olabilir.'