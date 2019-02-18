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Başakşehir Antalya'dan 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç M. Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor / 18 Şubat 2019 Pazartesi 21:59
Başakşehir Antalya'dan 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalyas Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

TEK GOL YENİ TRANSFERDEN
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, yeni transfer Fedor Kudryashov'dan geldi. Rus sol bek, 33. dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.

Başakşehir, bu galibiyet ile birlikte puanını 48 yaparken 42 puanlı Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü.

Antalyaspor ise 29 puanla 9. sırada kaldı. Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

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