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Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanını kayıpsız geçti

Sarıkırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Galatasaray, puanını 42'ye yükseltti

Spor / 17 Şubat 2019 Pazar 21:39
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanını kayıpsız geçti
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin golüyle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, daha sonra oyuna ağırlığını koyarak Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin (3) kaydettiği gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 42'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını 3'e indirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı da 4-1 kazanmıştı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.



FEGHOULİ HAT-TRİCK YAPTI

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, karşılaşmada 3 gol atarak 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.

Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Feghouli, müsabakanın 28, 53 ve 68. dakikalarında topu ağlara gönderdi.

Kariyerinde ilk kez 'hat-trick' yapan Feghouli, Galatasaray'da bu sezon bir lig maçında üç gol atan ikinci futbolcu oldu. Henry Onyekuru, 18. haftadaki MKE Anakaragücü maçında 'hat-trick' yapma başarısı göstermişti.

Ligde daha önce 2 golü bulunan Cezayirli futbolcu, gol sayısını da 5'e çıkardı.

Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Younes Belhanda ise gol sayısını 3'e çıkardı. Belhanda, geçen hafta Trabzonspor müsabakasında 2 gol atmıştı.



TERİM, DENİZLİ KARŞISINDA İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenörlük kariyerinde Mustafa Denizli'ye karşı ligde ilk kez maç kazandı.

Tecrübeli teknik direktörler 23 yıl sonra birbirlerine rakip olurken, Terim yönetimindeki Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fatih Terim daha önce MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında, Galatasaray ve Kocaelispor'u çalıştıran Mustafa Denizli'ye 5 maçta rakip olmuştu.

Mustafa Denizli'nin takımları, bu maçlardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

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