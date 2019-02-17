Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti.

Spor / 17 Şubat 2019 Pazar 11:45
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:

23. HAFTA PROGRAMI


22 Şubat Cuma

20.30 Göztepe-Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

24 Şubat Pazar

13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray-Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

24. HAFTA PROGRAMI

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor-Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

İstikbal MobilyaMalatyasporFenerbahçeSpor Toto Süper LigErzurumspor


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar