Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:



23. HAFTA PROGRAMI





22 Şubat Cuma



20.30 Göztepe-Trabzonspor

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor



23 Şubat Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor



24 Şubat Pazar



13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

19.00 Galatasaray-Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe



24. HAFTA PROGRAMI



1 Mart Cuma



20.30 Antalyaspor-Ankaragücü



2 Mart Cumartesi



16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor



3 Mart Pazar



13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray



4 Mart Pazartesi



20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor