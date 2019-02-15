Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 2-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, “Buraya geldiğimizde rakibin puanı 34'tü gayet başarılı bir sezon geçirdiler, iyi bir uyum yakaladılar, önemli oyuncuları var. Savunma açısından da az gol yiyen, az mağlup olan, dirençli ve savaşçı bir takıma karşı oyuna iyi başladık. 2-3 pozisyonda topu iyi kullansaydık, golü daha erken bulabilirdik ama olmadı. Daha sonra rakip oyuna ortak oldu. Kırmızı karttan sonra oyun tabi daha lehimize gelişti ama galibiyeti hak ettik. Yediğimiz golde hata yaptık bu hataları doğru bulmuyorum ama böyle bir takıma karşı 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatalarımızı değerlendirip dersler çıkaracağız” şeklinde konuştu.



Güneş, sahada birkaç pozisyona sinirlendiğini ifade ederek, “Sahada anormal şeyler olunca insan normal duramıyor. İkinci yarının başında 2-3 gol kaçırdık. Maçta adrenalin yükselince sakin kalamıyorsun, çok top kayıpları yaptık. Biraz sinirli olduğumu kabul ediyorum, bunlara sinirlendiğim doğrudur” dedi.



MİLLİ TAKIMLA KONUŞULACAK BİR ŞEY YOK



Güneş, milli takımla ilgili soruya ise, “Milli takımla konuşulacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş'ın çalışanıyım ama böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Onu da konuşacağız, zannediyorum yakın zamanda federasyondan böyle resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğimiz bir durumdur. Şu anda böyle bir anlaşma yok olduğu zaman açıklarız, bu tip görüşmeler oldu olabilir, bekliyoruz” cevabını verdi.