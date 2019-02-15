Kartal zorlu virajı 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.



YENİ MALATYA 10 KİŞİ KALDI BEŞİKTAŞ KAZANDI



Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada Atiba Hutchinson ve 70. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını ise 65. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.







Malatyaspor'da Adem Büyük 39. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görürken, Beşiktaş'ta Adem Ljajic gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 39 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.



HAFTAYA DERBİ VAR



Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile dev derbide kozlarını paylaşacak; Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.

