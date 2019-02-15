Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kartal zorlu virajı 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Spor / 15 Şubat 2019 Cuma 22:48
Kartal zorlu virajı 3 puanla döndü
Foto Galeri için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

YENİ MALATYA 10 KİŞİ KALDI BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada Atiba Hutchinson ve 70. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını ise 65. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.



Malatyaspor'da Adem Büyük 39. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görürken, Beşiktaş'ta Adem Ljajic gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 39 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

HAFTAYA DERBİ VAR

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile dev derbide kozlarını paylaşacak; Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.

Yeni MalatyasporMurat YıldırımBeşiktaşCüneyt ÇakırYükselen


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar